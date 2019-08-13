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13:30   13 Августа 2019
Россия

Власти выделили более шести миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

Власти выделили более шести миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

Российское правительство предоставило более шести миллиардов рублей на тушение огня в лесах страны. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте правовой информации 13 августа.

«В целях покрытия расходов по тушению лесных пожаров выделить в 2019 году из резервного фонда правительства РФ Минобороны России бюджетные ассигнования в объеме 1 787 167,9 тысячи рублей и МЧС России — в объеме 2 300 633 тысяч рублей», — указан ов публикации.

Также почти два миллиарда будет направлено в казну Рослесхозу для мероприятий по ликвидации лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

Власти выделили более шести миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

Напомним, что в ряде регионов России действует режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесных массивах. Глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отмечал, что виновником могли стать природные факторы, однако на рассмотрении есть и другие версии.

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны помочь в ликвидации огня. Для этих целей вылетели самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 Военно-транспортной авиации, которые оборудованы специальными водосливными устройствами.

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Автор: Анна Манц
#правительство #лесные пожары

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