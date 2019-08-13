Власти выделили более шести миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

Российское правительство предоставило более шести миллиардов рублей на тушение огня в лесах страны. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте правовой информации 13 августа.

«В целях покрытия расходов по тушению лесных пожаров выделить в 2019 году из резервного фонда правительства РФ Минобороны России бюджетные ассигнования в объеме 1 787 167,9 тысячи рублей и МЧС России — в объеме 2 300 633 тысяч рублей», — указан ов публикации.

Также почти два миллиарда будет направлено в казну Рослесхозу для мероприятий по ликвидации лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

Напомним, что в ряде регионов России действует режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесных массивах. Глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отмечал, что виновником могли стать природные факторы, однако на рассмотрении есть и другие версии.

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны помочь в ликвидации огня. Для этих целей вылетели самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 Военно-транспортной авиации, которые оборудованы специальными водосливными устройствами.