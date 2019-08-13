Песков рассказал о встрече Путина со строителями «Тавриды»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о распорядке дня президента РФ Владимира Путина. Об этом стало известно 13 августа.

По словам Пескова, во вторник российский лидер работает в Крыму. В планах у президента визит в государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический», в котором проходит международный фестиваль балета и оперы — ежегодный масштабный мультикультурный проект.

Кроме этого, 13 августа президент будет заниматься вопросами дорожного строительства. У него запланирована встреча с подрядчиками, которые ведут строительство одной из крупнейших артерий Керчь — Феодосия — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (дорога «Таврида»). Глава государства проверит, в срок ли идет строительство, есть ли проблемы и так далее.

Путин также встретится с вице-премьером Ольгой Голодец, которая расскажет о строительстве культурно-образовательного комплекса в Севастополе. Город очень важен для реализации проекта, отметил Песков.