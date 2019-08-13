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13:18   13 Августа 2019
Россия

Песков рассказал о встрече Путина со строителями «Тавриды»

Песков рассказал о встрече Путина со строителями «Тавриды»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о распорядке дня президента РФ Владимира Путина. Об этом стало известно 13 августа. 

По словам Пескова, во вторник российский лидер работает в Крыму. В планах у президента визит в государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический», в котором проходит международный фестиваль балета и оперы — ежегодный масштабный мультикультурный проект. 

Кроме этого, 13 августа президент будет заниматься вопросами дорожного строительства. У него запланирована встреча с подрядчиками, которые ведут строительство одной из крупнейших артерий Керчь — Феодосия — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (дорога «Таврида»). Глава государства проверит, в срок ли идет строительство, есть ли проблемы и так далее. 

Путин также встретится с вице-премьером Ольгой Голодец, которая расскажет о строительстве культурно-образовательного комплекса в Севастополе. Город очень важен для реализации проекта, отметил Песков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество

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