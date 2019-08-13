Демократы США признались в причастности к массовым беспорядкам «оппозиции» в Москве

Об этом сенатор заявил, комментируя незаконные акции в российской столице, которые на протяжении последнего месяца устраивают так называемых «независимые кандидаты», провалившие избирательную кампанию в Мосгордуму. Слова Цекова во вторник приводит информационное агентство New Inform.

«Сейчас молодежь глубоко не понимает, что она делает, к чему все может привести в итоге. Ведь это (акции в центре Москвы — прим. ред.) разбалансировка государства и испытание для страны. Это то же самое, что произошло на Украине», — отметил сенатор.

При этом он добавил, что лидеры оппозиции, раскачивают ситуацию и пытаются повернуть ситуацию в направлении, выгодном США и другим русофобам, отрабатывая таким образом деньги и пользуясь поддержкой американских демократов.

Напомним: ранее лидер демократической партии в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер выразил поддержку участникам массовых беспорядков в российской столице, которые якобы добиваются соблюдения своих избирательных прав и проведения честных выборов.

«Стремление режима Путина подавить свободу слова и надавить на оппозиционных кандидатов должно встревожить весь мир, и Конгресс США внимательно следит за происходящим», — написал Хойер в социальной сети Facebook, добавив так же, что поддерживает стремление протестующих «восстановить демократию через свободные и честные выборы».

При этом Хойтер обратился к российским властям с призывом позволить уличенным в подделке подписей «независимым кандидатам» участвовать в выборах в Мосгордуму и прекратить задерживать нарушителей закона о митингах.

Напомним: на минувшей неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вмешательство американских дипломатов и германских правительственных СМИ во внутренние дела России путем освещения незаконной акции, которая состоялась в Москве 3 августа, отметив, что в связи с этими недопустимыми действиями Вашингтону и Берлину будут направлены официальные обращения.