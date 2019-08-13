Поддержку демократами США митингов в Москве назвали информационной атакой на выборы в РФ

Российский сенатор Франц Клинцевич в беседе с iReactor уличил американское руководство в попытке повлиять на внутриполитические процессы в России.

Лидер демократов в палате представителей Конгресса США Стени Хойер выразил солидарность организаторам митингов в Москве, выступившим в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом он сообщил в Facebook.

Конгрессмен отметил, что считает выступления участников митингов в российской столице попыткой «восстановить демократию через свободные и честные выборы». Помимо этого, отказ в участии в выборах в МГД выдвиженцев, которых уличили в фальсификации подписей, Хойер назвал попыткой «подавить свободу слова и надавать на оппозиционных кандидатов».

Конгрессмен обратился к властям РФ с призывом прекратить задержания участников незаконных митингов, а также позволить незарегистрированным кандидатам от оппозиции принять участие в выборах. Однако Хойер проигнорировал тот факт, что такого рода действия окажутся прямым нарушением законодательства.

Клинцевич отметил, что власти США, которые регулярно пытаются вмешаться в московские выборы, освещают ситуацию лишь в выгодном для них ключе. Так Вашингтон ищет очередной повод для информационных нападок на Россию.

«Слова от сенаторов Америки очень важны, они дают другим найти обстоятельства для нападок. Они не объективно освещают события. Они не говорят, как было, что было и так далее. Им важно, чтобы был повод. Он найден. Теперь повод будет обсасываться», — считает член СФ.

Политик подчеркнул, что вмешательство во внутреннюю политику России является недопустимым для современного демократического общества, так как оно направлено на то, чтобы сбить избирателей с толку и дать им неправильное представление о происходящем в ходе избирательной кампании.