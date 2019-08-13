Памфилова указала «оппозиции» на отсутствие законных оснований для переноса выборов в МГД

Журналистка Юлия Доренко поговорила с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой о протестах в столице, возможности отмены выборов в Московскую городскую думу, муниципальном фильтре, оппозиции и власти. Глава ЦИК сказала, что перенести день выборов в МГД невозможно.

По ее словам, если человек собирается идти в законодатели, тогда ему необходимо соблюдать элементарные вещи или хотя бы потрудиться ознакомиться с ними.

«По закону перенести день выборов можно, если были нарушения при объявлении выборов. Таковых в данной ситуации нет. Что касается отмены выборов, то тут проще рассматривать, если после дня голосования набирается какой-то массив, а до дня голосования, чтобы отменить выборы, должно произойти что-то сверхэкстраординарное, а такого нет. Сейчас наша задача посмотреть по кандидатам, что у них», — объяснила Памфилова.

Оппозиция не использовала судебные процедуры для защиты результатов подписной кампании, несмотря на обвинения в адрес комиссий в недобросовестной работе и политическом характере решений об отказе в регистрации. Это говорит о том, что оппозиционные кандидаты боятся реальных судебных дел, поскольку осознают, что допустили большое количество нарушений. Протестами оппозиция стремится психологически надавить на ЦИК и вынудить комиссию закрыть глаза на реальные нарушения, приняв политическое решение о регистрации оппозиционных кандидатов.

После первичного отказа избирательной комиссии зарегистрировать кандидатами Илью Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова в связи с обнаруженными нарушениями в подписных листах, бывшие кандидаты организовали несанкционированные протестные мероприятия. О последствиях в виде административных штрафов и арестов предупреждал москвичей и гостей столицы глава ГУ МВД Олег Баранов за день до несанкционированной акции.