Режиссер Стефанович выступил за наказание организаторов незаконных митингов
Кинорежиссер Александр Стефанович прокомментировал несанкционированные акции, которые захлестнули столицу, в беседе с Агентством городских новостей «Москва» 13 августа.
Напомним, что «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму не попали на выборы из-за большого числа недействительных подписей. Вместо того, чтобы доказываться свою позицию в суде, они организовали ряд незаконных акций и один согласованный митинг-концерт якобы в поддержку незарегистрированных кандидатов.
«Мне кажется, что таких людей можно назвать одним словом — провокаторы... и нарушители порядка. Провокаторы и нарушители порядка должны нести административную, а то и уголовную ответственность», — сказал Стефанович.
Собеседник напомнил, что для привлечения людей на согласованный митинг на Сахарова оппозиция пригласила знаменитых блогеров и музыкантов. Половина участников пришли, чтобы послушать музыку, «так что это был скорее не митинг, а концерт».
«Но потом вдруг стали вылезать на сцену вот эти люди, которые начали говорить — так, мы сейчас дружными рядами идем туда-то через такое-то метро. Оказывается, там уже были разработаны целые планы для этой провокации», — заметил режиссер.
Конечно, у оппозиции есть право высказывать собственное мнение, подчеркнул он. Однако оно должно учитывать и права других людей.
С мнением кинорежиссера также солидарен депутат Государственной думы Евгений Федоров. Он рассказывал, что парламентарии рассмотрят возможность внесения правок в Уголовный кодекс, чтобы призвать к ответственности людей, неоднократно нарушающих закон в области митингов.
«Мы уже заметили, что сформировалась группа порядка четырех-пяти тысяч человек, которые сознательно идут на прямое нарушение закона», — отметил тогда он.
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман призвал наказать людей, которые привели на массовые беспорядки инвалидов и детей. Они не только нарушают закон и подвергают опасности себя, но и решают за других людей, которые не способны отказать.
«А разница между террористом и либералом лишь в том, что террорист говорит «уступи, или я буду стрелять», а либерал говорит «уступи, или террорист будет стрелять», — сказал он.