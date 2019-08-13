Шантажист потребовал у «Ленты» 500 тысяч долларов в биткоинах

Злоумышленник записал видеообращение к гиперамеркету «Лента», в котором потребовал перевести ему 500 тысяч долларов в биткоинах. В ином случае шантажист угрожал отравить товары во всех магазинах гипермаркета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 13 августа «Петербургский дневник».

По информации СМИ, компания сразу же обратилась в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти с жалобой на интернет-шантаж. Глава пресс-службы полиции Вячеслав Степченко проинформировал о возбуждении уголовного дела.

«В наши полномочия входит расследование преступления. Обеспечение повышенных мер безопасности в гипермаркетах в полномочия не входит», — объяснил он.

Отмечается, что шантажист отправил письмо с почтового сервиса gmail.com, с которого часто пишут анонимы и те, кто не желают сотрудничать с властями.