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13:00   13 Августа 2019
Россия

Шантажист потребовал у «Ленты» 500 тысяч долларов в биткоинах

Шантажист потребовал у «Ленты» 500 тысяч долларов в биткоинах

Злоумышленник записал видеообращение к гиперамеркету «Лента», в котором потребовал перевести ему 500 тысяч долларов в биткоинах. В ином случае шантажист угрожал отравить товары во всех магазинах гипермаркета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 13 августа «Петербургский дневник»

По информации СМИ, компания сразу же обратилась в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти с жалобой на интернет-шантаж. Глава пресс-службы полиции Вячеслав Степченко проинформировал о возбуждении уголовного дела. 

«В наши полномочия входит расследование преступления. Обеспечение повышенных мер безопасности в гипермаркетах в полномочия не входит», — объяснил он. 

Отмечается, что шантажист отправил письмо с почтового сервиса gmail.com, с которого часто пишут анонимы и те, кто не желают сотрудничать с властями. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #общество #лента

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