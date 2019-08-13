Член ОП РФ считает, что мэрия Москвы справедливо отказала в митинге 17 августа

Упреки со стороны оппозиции в адрес мэрии в двойных стандартах из-за отказа согласовывать шествие по бульварам Москвы 17 августа не оправданы, так как заявители опоздали с подачей заявки в установленный законом срок. Такое мнение «Политике Сегодня» озвучил юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

«Есть установленный порядок подачи заявления. Что мешало заранее его подать, подумать и за неделю это все сделать, как положено или за больший срок, как указывает закон. Сейчас естественно они будут говорить, что отказали по каким-то причинам выдуманным. В данном случае причина формальная. В законе указано, значит нужно подавать, как указано», — сказал Ремесло.

В том, что в предстоящую субботу найдутся те, кто нарушит запрет мэрии и у ОМОНа и Росгвардии снова появится работа в выходной день, собеседник агентства не сомневается, однако желающих митинговать и чинить неудобства москвичам в центре города будет на порядок меньше. Ремесло уверен, что на этот раз популярные музыканты и блогеры с призывами выходить на акции останутся в стороне.

«Уже очевидно, что то, что мы видели на последних выходных, это был пик (по данным МВД, на акцию 10 августа пришли 20 тысяч человек - прим. ред.). Поскольку акция была согласованной, на нее не боялись призывать всякие там лидеры либеральных мнений, вроде всяких рэперов популярных, а на эту акцию они не будут призывать, потому что в спецприемнике никому не хочется сидеть. Я думаю, что будет малочисленная акция», — предположил общественник.

Резюмируя, член ОП РФ добавил, что протестная повестка в Москве исчерпала себя, так как оппозиция «топчется на месте и не предлагает ничего нового».

Отказ столичной администрации ранее опубликовал муниципальный депутат Дмитрий Морев. Позже его подтвердили муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина.

Поводом для протестов стала ситуация вокруг выборов в Мосгордуму, когда часть претендентов на депутатские мандаты получили отказ Мосгоризбиркома в регистрации из-за нарушений в подписных листах и превышения допустимого порога брака автографов. В июле Илья Ремесло предоставил доказательства подделки подписей независимыми кандидатами.

Общественник показал фотографии надгробий москвичей, чьи подписи фальсифицировала юрист ФБК Любовь Соболь. Вслед за соратницей блогера Алексея Навального на рисовке попались экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Илья Яшин и ряд других кандидатов.