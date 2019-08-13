Трафик Крымского моста побил прошлый рекорд

Мост, соединяющий Крым и материковую часть России, поставил новый рекорд автомобильного трафика, сообщили в инфоцентре «Крымский мост» 13 августа.

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — указано в публикации.

В сообщении отмечается, что прошлый рекорд составлял 35,3 тысячи машин. Его зафиксировали за день до этого, 11 августа.

С начала лета Крымским мостом воспользовались почти 1,7 миллиона транспортных средств. Как и ожидалось, поток вырос с началом отпусков. В целом, с открытия автосообщения, которое произошло в мае прошлого года, переправой воспользовались около шести с половиной миллиона автомобилистов.

Крымский мост, который также называют Керченским, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были окончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Грузовое движение стартовало 1 октября прошлого года. Железнодорожное сообщение планируется ввести в декабре текущего года.