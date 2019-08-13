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12:37   13 Августа 2019
Россия

В России становится все больше левшей

В России становится все больше левшей

В настоящее время в РФ почти каждый пятый школьник является левшой, примерно у 20% детей сегодня именно левая рука является ведущей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заявление академика РАО, директора Института возрастной физиологии Марьяна Безруких. Она отметила, что у половины детей наследственная леворукость.

При этом взрослых левшей в России около 30%. Об этом сообщила изданию Елена Боева, основатель клуба левшей «ПравоНалево». При этом еще в середине 90-х годов таких людей в стране было всего 10–15%. Увеличение числа леворуких произошло потому, что в школах преподаватели перестали переучивать таких детей.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #левша

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