Бортников заявил, что террористы пытаются вербовать иностранных студентов в РФ

Международные террористы пытаются вербовать иностранных студентов, обучающихся в России. Об этом 13 августа заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Во вторник во время заседания Национального антитеррористического комитета Бортников заявил об угрозе вербовки иностранных студентов в российских вузах. Ранее об этом не сообщалось. Чаще всего речь шла о трудовых мигрантах.

«Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях», — цитирует РИА Новости слова Бортникова.

Директор ФСБ подчеркнул, что в такой обстановке стоит задача по реализации дополнительных мер по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов. Кроме этого, следует повысить внимание руководства федеральных органов исполнительной власти к обозначенной проблеме и взять ее решение под личный контроль.