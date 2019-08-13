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12:10   13 Августа 2019
Россия

Бортников заявил, что террористы пытаются вербовать иностранных студентов в РФ

Бортников заявил, что террористы пытаются вербовать иностранных студентов в РФ

Международные террористы пытаются вербовать иностранных студентов, обучающихся в России. Об этом 13 августа заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. 

Во вторник во время заседания Национального антитеррористического комитета Бортников заявил об угрозе вербовки иностранных студентов в российских вузах. Ранее об этом не сообщалось. Чаще всего речь шла о трудовых мигрантах. 

«Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях», — цитирует РИА Новости слова Бортникова.

Директор ФСБ подчеркнул, что в такой обстановке стоит задача по реализации дополнительных мер по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов. Кроме этого, следует повысить внимание руководства федеральных органов исполнительной власти к обозначенной проблеме и взять ее решение под личный контроль. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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