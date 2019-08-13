Памфилова назвала неприемлемым шантаж ЦИК с помощью митингов

Журналистка Юлия Доренко поговорила с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой о протестах в столице, возможности отмены выборов в Московскую городскую думу, муниципальном фильтре, оппозиции и власти. Глава ЦИК сказала, что митинги, которые проходят цивилизованно, прекрасны, ведь это повод для власти не только слышать мнение людей, но и оперативно реагировать.

«Что касается выборов в Московскую городскую думу, то я не признаю, когда митинг используют как метод шантажа», — сказала Памфилова.

По ее словам, первые митинги организовали еще до первых отказов в регистрации в депутаты МГД. Памфилова отметила, что сейчас понимает, почему так случилось.

«Или вы нашу группу, всех, регистрируете, поскольку мы собрали подписи. Неважно, в каком виде документы, подписи собрали, вы должны нас зарегистрировать и именно группой. То есть всех вместе и без всякого рода индивидуальных проверок или мы будем митинговать. Вот это неприемлемо», — объяснила глава ЦИК.

Памфилова также подчеркнула, что не приемлет, чтобы людям давалась нечестная информация, а законное возмущение целым рядом факторов оборачивалось в сторону требовании шантажом «или-или».

Илью Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова и других «независимых» кандидатов не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму в связи с обнаружением фальшивых подписей в подписных листах. Также установили, что среди подписей избирателей есть дубли, подделки, автографы несуществующих людей и даже подписи умерших москвичей.