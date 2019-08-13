Поддержав беспорядки в Москве, США перестали скрывать свое вмешательство в дела России

Митинги, которые повторяются в Москве каждые выходные на протяжении последнего месяца, организовываются представителями так называемой «несистемной оппозиции» на ровном месте и призваны пробудить в российском обществе протестные настроения.

Подобное уже происходило ранее и в России и в других странах, а США, которые практически в открытую говорят о своей причастности к массовым беспорядкам в Москве, совершенно не стесняются этого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Об этом во вторник в беседе с информационным агентством NationNews заявил глава Евразийского института молодежных инициатив, публицист и политолог Юрий Самонкин.

«Мы видели похожие события в 2011 году, и тогда угрозу нового майдана удалось успокоить. США последнее время тренировали свои оранжевые технологии на других странах — мы видели события на Украине и в Венесуэле», — напомнил эксперт, отметив, что в преддверии выборов в субъектах РФ западные партнеры вновь активизировались и нашли повод для организации протестов, которым стал недопуск к выборам ряда кандидатов, у которых было обнаружено множество нарушений.

Также Юрий Самонкин добавил, что считает правильным ужесточение закона о митингах, которое в последнее время активно обсуждается в Государственной думе и Совете Федерации. По его словам, принять соответствующие поправки необходимо, так как массовые беспорядки в столице мешают другим кандидатам вести избирательную кампанию, а также мешают простым горожанам перемещаться по столице.

«Американцы активизировались лишь после того, как почувствовали, что можно что-то делать. Вот эти слова поддержки говорят о том, что США до сих пор придерживаются концепции вмешательства в дела других стран ради собственной политической выгоды», — добавил политолог, комментируя сообщение, опубликованное в Facebook лидером демократов в Палате представителей конгресса США Стени Хойером, в котором тот выразил солидарность с участниками незаконных акций в Москве и поддержал их «стремление восстановить демократию через свободные и честные выборы».

Напомним: ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство направит официальные обращения к властям США и ФРГ в связи со вмешательством американских дипломатов и германских государственных СМИ во внутренние дела РФ путем освещения незаконных акций в Москве 3 августа.

Также СМИ сообщали о том, что на очередной акции протеста 10 августа в Москве была задержана Татьяна Бренник — юристконсульт из США — которая учила других активистов и провокаторов, как «обдурить» полицию, а также каким образом «правильно» заполнять протокол и что именно говорить правоохранителям, чтобы избежать ответственности за незаконные действия.

Как сообщалось ранее, организаторами незаконных акций и массовых беспорядков в Москве являются провалившие избирательную кампанию на выборах в Мосгордуму кандидаты из команды Навального — Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие. Всем им Мосгоризбирком отказал в регистрации на предстоящих выборах, так как в сданных ими на проверку подписных листах было обнаружено множество поддельных подписей, подписей несуществующих людей и даже автографы мертвецов.