«Википедия» за «пожертвования» стала инструментом антироссийской пропаганды

Администрация «Википедии» утверждает, что ресурс существует за счет пожертвований, которые поступают на американскую «Викимедия Фаунэйшн Инкорпорейтэд». Чтобы увеличить поступления, в разных странах создали свои «представительства», в частности в России оно называется «Wikimedia RU», сообщает ФАН.

Стоит заметить, что работу по написанию и редактированию статей на «Википедии» выполняют добровольцы, причем им за это не платят. Вместе с тем, ресурс обладает достаточно внушительным капиталом. В калифорнийском головном фонде, который получает и распределяет донаты, находится свыше 200 человек, а по состоянию на прошлый год активы справочника превысили 145 миллионов долларов. Но на зарплату, гранты авторам и различные проекты же тратится намного меньше. К тому же, всего за один год общий доход организации вырос на 20 миллионов долларов.

Бывший исполнительный директор фонда Сью Гартнер рассказывала, что в деятельности «Викимедии» имеют место быть различные коррупционные схемы. В частности, миллионы уходили на гранты для руководителей организации. Хотя эта история негативно сказалась на репутации компании, о скандале в итоге позабыли, а один из основателей фонда Джимми Уэйлс продолжал открыто призывать к пожертвованиям.

Российский журналист-философ Андрей Тимесков недавно высказал мнение, что «Википедия» промышляет выдачей «нужной» информации и удалением неугодных данных для спонсоров. То есть, крупные «пожертвования» стали платой за формирование необходимого мнения о чем-либо. Журналист отмечал, что не верит ресурсу, и призывал вовсе от него отказаться.

Стоит вспомнить и последнюю историю о блокировке «Федерального агентства новостей» на «Википедии». Американская администрация решила таким образом избавиться от пророссийских СМИ, которые публикуют неугодную для США правду.

Как итог, ресурс увяз в грязных политических играх, стал инструментом в информационной войне. Теперь любой желающий за кругленькую сумму может представить себя в нужном свете: оппозиция может удалить данные о своих проколах, скандальные компании могут сделать себе ангельскую репутацию и далее по списку. Отследить транши проблематично, ведь все они вносятся как «пожертвования», а спонсор может остаться анонимом.