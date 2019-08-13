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12:17   13 Августа 2019
Россия

«Википедия» за «пожертвования» стала инструментом антироссийской пропаганды

«Википедия» за «пожертвования» стала инструментом антироссийской пропаганды

Администрация «Википедии» утверждает, что ресурс существует за счет пожертвований, которые поступают на американскую «Викимедия Фаунэйшн Инкорпорейтэд». Чтобы увеличить поступления, в разных странах создали свои «представительства», в частности в России оно называется «Wikimedia RU», сообщает ФАН.

Стоит заметить, что работу по написанию и редактированию статей на «Википедии» выполняют добровольцы, причем им за это не платят. Вместе с тем, ресурс обладает достаточно внушительным капиталом. В калифорнийском головном фонде, который получает и распределяет донаты, находится свыше 200 человек, а по состоянию на прошлый год активы справочника превысили 145 миллионов долларов. Но на зарплату, гранты авторам и различные проекты же тратится намного меньше. К тому же, всего за один год общий доход организации вырос на 20 миллионов долларов.

вики

Бывший исполнительный директор фонда Сью Гартнер рассказывала, что в деятельности «Викимедии» имеют место быть различные коррупционные схемы. В частности, миллионы уходили на гранты для руководителей организации. Хотя эта история негативно сказалась на репутации компании, о скандале в итоге позабыли, а один из основателей фонда Джимми Уэйлс продолжал открыто призывать к пожертвованиям.

Российский журналист-философ Андрей Тимесков недавно высказал мнение, что «Википедия» промышляет выдачей «нужной» информации и удалением неугодных данных для спонсоров. То есть, крупные «пожертвования» стали платой за формирование необходимого мнения о чем-либо. Журналист отмечал, что не верит ресурсу, и призывал вовсе от него отказаться.

вики

Стоит вспомнить и последнюю историю о блокировке «Федерального агентства новостей» на «Википедии». Американская администрация решила таким образом избавиться от пророссийских СМИ, которые публикуют неугодную для США правду.

Как итог, ресурс увяз в грязных политических играх, стал инструментом в информационной войне. Теперь любой желающий за кругленькую сумму может представить себя в нужном свете: оппозиция может удалить данные о своих проколах, скандальные компании могут сделать себе ангельскую репутацию и далее по списку. Отследить транши проблематично, ведь все они вносятся как «пожертвования», а спонсор может остаться анонимом.

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Автор: Анна Манц
#википедия #пожертвования #политический заказ

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