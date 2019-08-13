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11:22   13 Августа 2019
Россия

Вышинский доставлен на заседание апелляционного суда в Киеве

Вышинский доставлен на заседание апелляционного суда в Киеве

Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили на заседание Киевского апелляционного суда, на котором будет рассмотрена жалоба на продление ему срока ареста. Об этом 13 августа пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда. 

По информации СМИ, в здание суда, где будет рассмотрена жалоба его защиты, Вышинского завели под конвоем в наручниках. Охрана здания не усилена, у суда ситуация спокойная. 

Ранее сообщалось, что защита Вышинского обжаловала продление ареста журналиста. Апелляция была подана через Подольский районный суд в Киевский апелляционный суд. 

Кирилла Вышинского арестовали в мае 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, а также в государственной измене. По статье госизмена журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Президент РФ Владимир Путин выступил в защиту Вышинского и заявил, что журналиста арестовали «за его прямую профессиональную деятельность». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #вышинский

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