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Минтранс назвал разгильдяйством пропуск «ЮТэйром» маршрутов «Трансаэро»

Минтранс назвал разгильдяйством пропуск «ЮТэйром» маршрутов «Трансаэро»

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11:29   13 Августа 2019
Общество

Минтранс назвал разгильдяйством пропуск «ЮТэйром» маршрутов «Трансаэро»

Минтранс назвал разгильдяйством пропуск «ЮТэйром» маршрутов «Трансаэро»

Представитель министерства транспорта РФ во вторник, 13 августа, назвал «банальным разгильдяйством» пропуск российской авиакомпанией «ЮТэйр» срока подачи заявок на распределение международных маршрутов, которые ранее принадлежали «Трансаэро». По его словам, Минтранс РФ не видит повода отступать от правил распределения маршрутов, передает РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо «ЮТэйр» в ведомство сообщила, что перевозчик просит министерство транспорта перенести с 13 августа на сентябрь распределение между российскими авиакомпаниями на межведомственной комиссии международных маршрутов, которые до 2015 года закрепили за прекратившей деятельность авиакомпанией «Трансаэро».

Представитель Минтранса РФ ответил, что спекуляции "ЮТэйр" на неустойчивом финансовом положении и банальное разгильдяйство, которое не позволило авиакомпании подать в срок заявки на распределение международных маршрутов, не станут поводом для отступления от правил распределения маршрутов.

«И не должны использоваться как инструмент давления на межведомственную комиссию», — резюмировали в ведомстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минтранс #общество #ютэйр #трансаэро

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