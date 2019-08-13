Три человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке

Вертолет Ми-8 с 25 людьми на борту жестко приземлился на базе «Дзензур», которая находится на берегу реки Жупанова, сообщили в правительстве Камчатского края 13 августа. Отмечается, что инцидент произошел примерно в 17.00 по местному времени, 8.00 по московскому. Вертолет принадлежит авиакомпании ООО «Вертикаль-Т».

В результате пострадали три человека. Глава краевого министерства специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров уточнил, что у двоих перелом ног, еще у одного — травма шеи. Однако, это предварительные данные.

«У вертолета повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты», — добавили он.

Пять сотрудников «Камчатской региональной поисково-спасательной базы» вылетели на место происшествия. Они доставят туристов в елизовский аэропорт, где их ждут врачи.

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России сообщили о проведении процессуальной проверки по уголовной статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта». Работники ведомства уточняют степень повреждения Ми-8 и знакомятся с документами. Стоит отметить, что по предварительным данным следователей, пострадавших нет.

Проверку из-за жесткой посадки также проведет транспортная прокуратура и Росавиация.