Владимир Бортко выступил против либерального подхода к экономике Петербурга

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии КПРФ Владимир Бортко раскритиковал либеральный подход к экономическому развитию города во время предвыборных дебатов. Об этом 13 августа сообщают «Невские новости».

Во вторник в Петербурге кандидаты в губернаторы города Владимир Бортко, Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова сразились в первых предвыборных дебатах.

Бортко раскритиковал либеральный подход к экономике, которого придерживаются его коллеги.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга назначены на 8 сентября 2019 года.

Ранее также сообщалось, что Михаил Амосов предложил построить Большой Смоленский мост вместо ВСД.