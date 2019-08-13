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11:10   13 Августа 2019
Россия

Владимир Бортко выступил против либерального подхода к экономике Петербурга

Владимир Бортко выступил против либерального подхода к экономике Петербурга

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии КПРФ Владимир Бортко раскритиковал либеральный подход к экономическому развитию города во время предвыборных дебатов. Об этом 13 августа сообщают «Невские новости». 

Во вторник в Петербурге кандидаты в губернаторы города Владимир Бортко, Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова сразились в первых предвыборных дебатах. 

Бортко раскритиковал либеральный подход к экономике, которого придерживаются его коллеги. 

Выборы губернатора Санкт-Петербурга назначены на 8 сентября 2019 года. 

Ранее также сообщалось, что Михаил Амосов предложил построить Большой Смоленский мост вместо ВСД.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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