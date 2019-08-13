Владимир Бортко выступил против либерального подхода к экономике Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии КПРФ Владимир Бортко раскритиковал либеральный подход к экономическому развитию города во время предвыборных дебатов. Об этом 13 августа сообщают «Невские новости».
Во вторник в Петербурге кандидаты в губернаторы города Владимир Бортко, Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова сразились в первых предвыборных дебатах.
Бортко раскритиковал либеральный подход к экономике, которого придерживаются его коллеги.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга назначены на 8 сентября 2019 года.
Ранее также сообщалось, что Михаил Амосов предложил построить Большой Смоленский мост вместо ВСД.