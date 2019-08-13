Мадуро создал Министерство по туризму и внешней торговле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил об учреждении в стране нового ведомства, перед которым будет поставлена задача придать импульс международным инвестициям в экономику государства и туристической отрасли.

Об этом венесуэльский лидер написал во вторник в своем микроблоге Twitter.

«Я создал новое Министерство по туризму и внешней торговле и назначил Феликса Рамона Пласенсиа Гонсалеса, который будет отвечать за придание импульса туристическому развитию и международным инвестициям в Венесуэлу», - говорится в опубликованном им сообщении.

При этом глава государства назначил новых сотрудников на ключевые посты в министерствах, отвечающих за экологию, сельское хозяйство, промышленность, образование и гендерное равенство.

Creé el nuevo Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, y designé al Licenciado Félix Ramón Plasencia González, quien tendrá la responsabilidad de impulsar el desarrollo turístico y la inversión internacional en Venezuela. ¡Éxito! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 12, 2019

Напомним: в январе текущего года в Венесуэле произошло обострение политического кризиса. Это произошло после того, как спикер парламента Хуан Гуаидо, возглавляющий также местную оппозицию, объявил себя президентом страны, назвав Николаса Мадуро нелегитимным правителем.

Американские власти, а также руководство ряда других западных и региональных государств поспешили признать новый статус Гуаидо, в то время как Россия, Турция, Китай, Индия и другие страны продолжили считать легитимным президентом Венесуэлы победившего на прошедших незадолго до этого президентских выборах Николаса Мадуро.

Сам Мадуро назвал ситуацию попыткой государственного переворота, а Хуана Гуаидо – американской марионеткой.

Тем не менее, западные страны не оставляют попыток обострить ситуацию в Венесуэле, используя для этого в числе прочих методов информационные вбросы, не брезгуя при этом откровенно ложной информацией. В частности, в январе 2019 года, вскоре после попытки совершения государственного переворота, проамериканские СМИ опубликовали материалы о том, что из Каракаса самолетами российской павиакомпании якобы вывозится «золото Мадуро», а также распространялся фейк о «ЧВК Вагнера», якобы прибывшей в Венесуэлу для охраны Мадуро. Эти лживые сообщения были немедленно опровергнуты представителями Каракаса и МИД России, при чем опровержения напечатали даже те СМИ, через которые были сделаны вбросы фейковой информации.