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10:56   13 Августа 2019
Россия

Беглов обратил внимание на роль рабочих мест в развитии экономики Петербурга

Беглов обратил внимание на роль рабочих мест в развитии экономики Петербурга

Градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал необходимые шаги для вывода городской экономики на новый уровень. Он поучаствовал в дебатах, которые прошли на телеканале «Россия 1».

Прежде всего врио губернатора отметил развитие «умного» производства, а также сотрудничество с регионами, в частности с Ленинградской областью и центром.

«Но самое важное — это увеличение количества рабочих мест. Мы можем построить что угодно, но где будем работать?» — заметил кандидат на пост главы Северной столицы.

Также Беглов напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме в этом году были заключены контракты общей суммой 182 миллиарда рублей. Эти деньги инвестировали в экономику города.

8 сентября пройдет Единый день голосования, когда петербуржцы изберут нового губернатора города. Среди кандидатов: Михаил Амосов, Александр Беглов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова.

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Автор: Анна Манц
#выборы #петербург #беглов #дебаты

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