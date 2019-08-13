Михаил Амосов предложил построить Большой Смоленский мост вместо ВСД

Северная столица должна отказаться от строительства Восточного скоростного диаметра в пользу Большого Смоленского моста. С таким предложением выступил кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Михаил Амосов, пишут во вторник «Невские новости».

В эфире «Радио России» Амосов также заявил о необходимости активнее развивать метрополитен в городе.

По словам Амосова, проект ВСД будет стоить 160 миллиардов рублей, а строительство Большого Смоленского моста обойдется городу в 15 миллиардов рублей. Он также отметил, что систему работы с инвесторами, в рамках которой был построен ЗСД, нельзя отслеживать. Политик подчеркнул, что ежегодно в пользу инвестора передается четыре-пять миллиардов рублей.

Кандидаты в губернаторы Петербурга — Александр Беглов, Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова во вторник в эфире «Радио России» обсуждают городской бюджет и его экономику. По мнению Беглова, город должен стать комфортным. Тихонова сообщила, что власть должна работать на пользу народа. При этом Владимир Бортко сделал упор на развитие транспорта.