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10:31   13 Августа 2019
Россия

Михаил Амосов предложил построить Большой Смоленский мост вместо ВСД

Михаил Амосов предложил построить Большой Смоленский мост вместо ВСД

Северная столица должна отказаться от строительства Восточного скоростного диаметра в пользу Большого Смоленского моста. С таким предложением выступил кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Михаил Амосов, пишут во вторник «Невские новости». 

В эфире «Радио России» Амосов также заявил о необходимости активнее развивать метрополитен в городе. 

По словам Амосова, проект ВСД будет стоить 160 миллиардов рублей, а строительство Большого Смоленского моста обойдется городу в 15 миллиардов рублей. Он также отметил, что систему работы с инвесторами, в рамках которой был построен ЗСД, нельзя отслеживать. Политик подчеркнул, что ежегодно в пользу инвестора передается четыре-пять миллиардов рублей. 

Кандидаты в губернаторы Петербурга — Александр Беглов, Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова во вторник в эфире «Радио России» обсуждают городской бюджет и его экономику. По мнению Беглова, город должен стать комфортным. Тихонова сообщила, что власть должна работать на пользу народа. При этом Владимир Бортко сделал упор на развитие транспорта. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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