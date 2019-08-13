Подмосковным первоклассникам из малообеспеченных семей помогут собраться в школу

Жители Московской области, собирающие в этом году ребенка в первый класс, получат помощь от региональных властей, в случае, если доход их семьи не превышает 14 тысяч рублей на человека.

Как сообщает во вторник телеканал «360», всем подмосковным первоклашкам из малообеспеченных семей – а это 8,2 тысячи ребят – подарят ранцы с канцелярскими товарами, необходимыми для учебы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще 2 июля на заседании областного правительства заявил о намерении помочь семьям, отправляющим детей в первый класс, так как сборы в школу это всегда серьезные траты. Теперь, родителям достаточно предоставить в МФЦ документы, подтверждающие личность и доходы семьи, чтобы получить ранец с анатомической спинкой, в котором будет собрано все необходимое для учебы и творчества: три тетради в клетку и косую линейку с обложками, по три карандаша и синие шариковые ручки, точилка, линейка и ластики, пенал, подставка для книг, а также набор цветной бумаги, ножницы, клей-карандаш и набор пластилина из шести цветов. Мальчикам и девочкам подарят портфели разных расцветок.

В будущем подмосковные власти планируют сделать подобную помощь семьям первоклассников ежегодной. С этой целью областное Министерство социального развития уже подготовило поправки к закону «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Документ, прошедший первичную антикоррупционную экспертизу, опубликован на сайте ведомства.