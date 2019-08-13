Глава демократов Конгресса США поддержал незаконные митинги в Москве

Российская «оппозиция», устраивающая незаконные митинги в центре Москвы, получила поддержку от лидера демократов в палате представителей Конгресса США Стени Хойера. Он выразил солидарность с протестующими, которые нарушают закон, в Facebook 13 августа.

«Конгресс США внимательно следит за происходящим», — указано в публикации.

Конгрессмен потребовал от Москвы «освободить политзаключенных, прекратить задержания мирных протестующих и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права». Стоит отметить, что «мирные» участники митинга 27 июля спровоцировали массовые беспорядки, по факту которых возбуждено уголовное дело.

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщала, что американское посольство и германская телекомпания были замечены в агитации россиян к участию в незаконных митингах в Москве. Дипломату США вынесли представление, а с временной поверенной Германии провели беседу.

Члены комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России 8 августа подтвердили, что подобные публикации — это прямое доказательство участия Запада во внутренних делах федерации. Совет Государственной думы проведет внеочередное заседание по этому вопросу 19 августа, сообщал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.