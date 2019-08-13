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10:02   13 Августа 2019
Россия

Россиян захотели перевести на четырехдневную рабочую неделю

Россиян захотели перевести на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России предложила переход на четырехдневную рабочую неделю. Соответствующая инициатива уже направлена в Минтруд. Об этом 13 августа говорится в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР. 

Предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю из-за финансовых проблем, отметили в организации. А это, в свою очередь, скажется на зарплате сотрудников. 

При этом в ФНПР отмечают, что идея о сокращении рабочей недели хороша как средство оптимизации времени отдыха и труда, но при этом важно сохранить прежний размер зарплаты. 

«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — сказано в сообщении. 

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. В пример Медведев привел компанию из Новой Зеландии. Там сотрудникам оплачивали три выходных в неделю. У людей на 20% повысилась работоспособность, и они стали меньше переживать. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #работа #профсоюз #рабочая неделя

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