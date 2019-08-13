Россиян захотели перевести на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России предложила переход на четырехдневную рабочую неделю. Соответствующая инициатива уже направлена в Минтруд. Об этом 13 августа говорится в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

Предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю из-за финансовых проблем, отметили в организации. А это, в свою очередь, скажется на зарплате сотрудников.

При этом в ФНПР отмечают, что идея о сокращении рабочей недели хороша как средство оптимизации времени отдыха и труда, но при этом важно сохранить прежний размер зарплаты.

«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — сказано в сообщении.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. В пример Медведев привел компанию из Новой Зеландии. Там сотрудникам оплачивали три выходных в неделю. У людей на 20% повысилась работоспособность, и они стали меньше переживать.