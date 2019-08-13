Представитель президентской администрации Ирана Парвиз Эсмаили сообщил, когда состоится отмененный саммит Москва — Баку — Тегеран в Telegram-канале иранского правительства.

«Встреча глав Ирана, России и Азербайджана пройдет в более подходящее для этого время», — указано в публикации.

Эсмаили не назвал точных дат. Вместе с тем, он подтвердил слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что встреча на высоком уровне не состоится 14 августа в Сочи по техническим причинам.

11 августа иранский представитель рассказывал, что глава Ирана Хасан Роухани и его коллеги из России Владимир Путин и из Азербайджана Ильмах Алиев должны были обсудить ключевые вопросы сотрудничества трех государств и принять совместное заявление по итогам саммита. Кроме этого, должны были пройти отдельные двусторонние встречи.

Последняя встреча лидеров прошла на саммите «каспийской пятерки» в августе прошлого года. В тот день они подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.