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 Саммит РФ — Азербайждан — Иран перенесут на более подходящее время

Саммит РФ — Азербайждан — Иран перенесут на более подходящее время
9:52   13 Августа 2019
Весь мир

Саммит РФ — Азербайждан — Иран перенесут на более подходящее время

Саммит РФ — Азербайждан — Иран перенесут на более подходящее время

Представитель президентской администрации Ирана Парвиз Эсмаили сообщил, когда состоится отмененный саммит Москва — Баку — Тегеран в Telegram-канале иранского правительства.

«Встреча глав Ирана, России и Азербайджана пройдет в более подходящее для этого время», — указано в публикации. 

Эсмаили не назвал точных дат. Вместе с тем, он подтвердил слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что встреча на высоком уровне не состоится 14 августа в Сочи по техническим причинам.

11 августа иранский представитель рассказывал, что глава Ирана Хасан Роухани и его коллеги из России Владимир Путин и из Азербайджана Ильмах Алиев должны были обсудить ключевые вопросы сотрудничества трех государств и принять совместное заявление по итогам саммита. Кроме этого, должны были пройти отдельные двусторонние встречи.

Последняя встреча лидеров прошла на саммите «каспийской пятерки» в августе прошлого года. В тот день они подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

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Автор: Анна Манц
#россия #иран #азербайджан #саммит

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