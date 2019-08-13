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9:48   13 Августа 2019
Россия

Врачи рассказали о крайне тяжелом состоянии девочки, которую подожгли подруги

Врачи рассказали о крайне тяжелом состоянии девочки, которую подожгли подруги

Пятилетняя девочка из Новокузнецка, которая после прогулки с подругой попала в реанимацию с ожогами 70% тела, находится в тяжелом состоянии. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего ожоговым отделением городской больницы №1 города Новокузнецка Алексея Тузовского. 

Ранее девятилетняя девочка подожгла из-за баловства зажигалкой платье пятилетней подруги. В тот момент она играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая смогла добраться до калитки, где ее увидел отец. Он забрал девочку домой и вызвал скорую помощь. Ребенка сразу же госпитализировали. Врачи диагностировали у нее термические ожоги. СК уже начал проверку, также ситуацию на контроле держит уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицин. 

По информации местных СМИ, девочку подожгли умышленно две малолетние сестры — 10 и 13 лет. 

«Ребенок тяжелый, находится в реанимации, состояние то же самое. Ребенок крайне тяжелый. Врачи делают все возможное», – сообщил Тузовский.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дети #ожог #общество

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