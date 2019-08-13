Врачи рассказали о крайне тяжелом состоянии девочки, которую подожгли подруги

Пятилетняя девочка из Новокузнецка, которая после прогулки с подругой попала в реанимацию с ожогами 70% тела, находится в тяжелом состоянии. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего ожоговым отделением городской больницы №1 города Новокузнецка Алексея Тузовского.

Ранее девятилетняя девочка подожгла из-за баловства зажигалкой платье пятилетней подруги. В тот момент она играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая смогла добраться до калитки, где ее увидел отец. Он забрал девочку домой и вызвал скорую помощь. Ребенка сразу же госпитализировали. Врачи диагностировали у нее термические ожоги. СК уже начал проверку, также ситуацию на контроле держит уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицин.

По информации местных СМИ, девочку подожгли умышленно две малолетние сестры — 10 и 13 лет.