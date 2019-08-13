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Атамбаева обвинили в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений

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9:21   13 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Атамбаева обвинили в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений

Атамбаева обвинили в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений

Бывшего главу Киргизии Алмазбека Атамбаева обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений, в частности в убийстве. Об этом сообщил глава управления киргизской Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев на пресс-конференции 13 августа.

«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», — уточнил он.

Согласно законодательству страны, бывшему лидеру грозит пожизненное заключение.

Атамбаева обвинили в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений

Ранее во вторник глава киргизского Государственного комитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев на пресс-конференции рассказал, что обвиняемый стрелял в бойцов спецназа.

«Атамбаев в ходе своей речи признавался в шести выстрелах, которые он осуществил. Все они нашли подтверждение», — сказал он на пресс-конференции.

Более того, огонь велся на поражение, судя по характеру ранений.

«Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом», — отреагировал глава ГКНБ.

Атамбаева обвинили в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений

В 2017 году по итогам президентских выборов на место Атамбаева пришел его ближайший соратник Сооронбай Жээнбеков. В отношении членов команды бывшего лидера завели уголовные дела, а сам Атамбаев лишился статуса экс-президента и стал подозреваемым в ряде преступлений. По его мнению, все обвинения носят политический характер.

7 августа в селе Кой-Таш, где находится резиденция политика, стартовала операция по задержанию. При попытке задержать обвиненного в коррупции началась перестрелка, инициаторами которой выступили сторонники Атамбаева. Они также взяли в заложники шестерых спецназовцев, еще один боец погиб.

8 августа столкновение возобновилось. Атамбаев сдался силовикам после продолжительных переговоров, его поместили в СИЗО. По данным министерства здравоохранения, 136 человек получили ранения. Глава ГКНБ обвинил экс-президента в подготовке государственного переворота.

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Автор: Анна Манц
#киргизия #обвинение #атамбаев

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