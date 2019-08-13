Свыше 100 военных КНДР повысили за разработку вооружений

Северокорейский лидер Ким Чен Ын повысил в звании 103 военнослужащих за заслуги в разработке новых вооружений, следует из приказа, который опубликовали в главной газете республики «Нодон синмун» 13 августа.

«[Военные КНДР] своей несгибаемой силой воли и необычайными творческими способностями преодолели трудно решаемые технологические проблемы, своими силами и умом, на основе отечественных технологий разработали новые системы вооружений и обеспечили решительный поворот в укреплении сил самообороны страны», — указано в публикации.

Стоит отметить, что повышения до звания «лейтенант» произошло после ряда испытаний пусковых систем. Напомним, что Корейская Народно-Демократическая Республика решила провести тесты в качестве ответа на совместные учения Южной Кореи и США на Корейском полуострове.

Южнокорейское министерство по делам национального объединения на данный момент не может точно сказать, связано ли повышение с ракетными пусками соседей, передает агентство «Ренхап».