Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции во вторник Опумбаев открыто заявил, что «Атамбаеву была нужна кровь».

«Ему нужна была кровь для проведения госпереворота», — цитирует РИА Новости его слова.

Он рассказал, что экс-президент готовился к штурму резиденции. При обыске у него был найден целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, ружья, пистолеты, а из третьего этажа он сделал военный бункер — с боевыми точками для обороны и дзотами.

Опумбаев также обвинил бывшего главу государства в том, что тот стрелял в бойцов спецназа на поражение.

«Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом», — сказал он.

Ранее у резиденции бывшего президента собрались около ста его сторонников. Спецназ применил резиновые пули и светошумовые гранаты, но в ответ был также открыт огонь. Один боец погиб, пострадали более 130 человек. Атамбаев все же сдался к вечеру следующего дня. Бывшего главу государства поместили в СИЗО до 26 августа.