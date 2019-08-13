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9:35   13 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости. 

Во время пресс-конференции во вторник Опумбаев открыто заявил, что «Атамбаеву была нужна кровь». 

«Ему нужна была кровь для проведения госпереворота», — цитирует РИА Новости его слова. 

Он рассказал, что экс-президент готовился к штурму резиденции. При обыске у него был найден целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, ружья, пистолеты, а из третьего этажа он сделал военный бункер — с боевыми точками для обороны и дзотами. 

Опумбаев также обвинил бывшего главу государства в том, что тот стрелял в бойцов спецназа на поражение.

«Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом», — сказал он. 

Ранее у резиденции бывшего президента собрались около ста его сторонников. Спецназ применил резиновые пули и светошумовые гранаты, но в ответ был также открыт огонь. Один боец погиб, пострадали более 130 человек. Атамбаев все же сдался к вечеру следующего дня. Бывшего главу государства поместили в СИЗО до 26 августа. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #атамбаев

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