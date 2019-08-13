Роскачество объяснило, какие «Е-добавки» могут быть в вареной колбасе по ГОСТу

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору качественной вареной колбасы, которая произведена по ГОСТу.

Глава департамента исследований службы Людмила Викулова призвала в первую очередь обратить внимание на условия хранения. Реальные должны совпадать с теми, что указаны на этикетке. Она добавила, что вакуумная упаковка позволяет продукту дольше храниться.

Хороший товар должен быть упругим, не иметь полостей, комков или пятен, а цвет может меняться от розового до светло-розового. На этикетке обязательно должно быть рассказано о составе, пищевой ценности, сроке годности, дате изготовления и условиях хранения. Опционально могут присутствовать надписи «упаковано под вакуумом» или «упаковано в модифицированной атмосфере».

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)», — указано в публикации.

Вместе с тем, качественный продукт не может содержать куриного мяса, растительных белков, крахмала и клетчатки.

ГОСТ позволяет использовать ряд «Е-добавок», подчеркнули в сообщении Роскачества. Так, позволено добавлять фиксатор окраски Е250, антиокислители Е300, Е301, Е304, Е306, регуляторы кислотности Е331, Е262, Е325, Е326, Е330, стабилизаторы Е339, Е451, Е450, Е452 и усилитель вкуса и аромата Е621. В то же время, канцерогенные Е120, Е252 и малотоксичный эмульгатор Е536 относятся к нежелательным.