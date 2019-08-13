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Создание нового отечественного скафандра займет четыре года

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8:39   13 Августа 2019
Россия

Создание нового отечественного скафандра займет четыре года

Создание нового отечественного скафандра займет четыре года

Российский скафандр нового поколения, в котором человек сможет работать в открытом космосе, может появиться уже в 2023 году. Об этом рассказал генеральный директор и главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков в комментарии РИА Новости 13 августа.

«На разработку нового скафандра требуется порядка четырех лет», — сказал он.

Ранее стало известно, что компания предложила государственной корпорации «Роскосмос» начать разработку новых скафандров, которые заменят действующие «Орланы-МКС».

Создание нового отечественного скафандра займет четыре года

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Автор: Анна Манц
#звезда #скафандр

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