Создание нового отечественного скафандра займет четыре года

Российский скафандр нового поколения, в котором человек сможет работать в открытом космосе, может появиться уже в 2023 году. Об этом рассказал генеральный директор и главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков в комментарии РИА Новости 13 августа.

«На разработку нового скафандра требуется порядка четырех лет», — сказал он.

Ранее стало известно, что компания предложила государственной корпорации «Роскосмос» начать разработку новых скафандров, которые заменят действующие «Орланы-МКС».