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8:31   13 Августа 2019
Россия

Котова обвинили в неоднократном участии и организации незаконных митингов

Котова обвинили в неоднократном участии и организации незаконных митингов

Следственный Комитет обвиняет члена избиркома Константина Котова по уголовной статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». Об этом сообщила адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт в беседе с ТАСС 13 августа.

Котов работает в участковой избирательной комиссии №1131, которая распространяется на московский район Новокосино. В материале отмечается, что он имеет право решающего голоса. Эйсмонт рассказала, что подзащитный задержан и не признает вину.

«Избрание меры пресечения в Пресненском суде состоится в среду [14 августа]», — добавила она.

Ранее адвокат указывала, что Котов десять раз привлекался к административной ответственности в период с мая прошлого года по настоящее время.

Котова обвинили в неоднократном участии и организации незаконных митингов

Согласно данным следствия, 15 мая его признали виновным в организации несанкционированной акции и арестовали на пять суток. 12 июня он участвовал в незаконном митинге в поддержку Ивана Голунова, за что его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Через три дня обвиняемый через соцсети агитировал к участию в несогласованном протесте, тогда он попал под стражу на десять суток. 10 августа после разрешенного митинг-концерта Котов отправился на незаконное шествие и «совершил противоправные действия».

Таким образом, обвиняемый более трех раз за 180 суток нарушил административную статью «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», заключили в протоколе.

Котова обвинили в неоднократном участии и организации незаконных митингов

Напомним, 10 августа «оппозиция» вновь вышла на улицы Москвы, на этот раз согласованно. На проспекте Сахарова либералы провели бесплатный концерт, после чего организовали незаконное шествие.

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Автор: Анна Манц
#москва #ск #оппозиция #митинг #голунов

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