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Пушков заявил о попытке США обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

Пушков заявил о попытке США обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

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7:55   13 Августа 2019
Весь мир

Пушков заявил о попытке США обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

Пушков заявил о попытке США обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил Вашингтон в лицемерии из-за попыток США привлечь КНР к переговорам по новому договору о ракетах.

На своей странице в Twitter Пушков написал, что отсылки США на необходимости привлечь к переговорам Китай являются своеобразным «упражнением в лицемерии». Сенатор заявил, что Вашингтон таким методом пытается обеспечить себе алиби после своего решения о выходе из ДРСМД.

Член Совфеда напомнил, что Пекин неоднократно заявлял о своей незаинтересованности в переговорах, о чем Вашингтону хорошо известно.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США перестал действовать 2 августа. В тот же день в Пентагоне заявили, что американская сторона начинает разрабатывать ракеты средней и малой дальности в неядерном оснащении, которые ранее были запрещены договором.

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Автор: Олег Королев
#сша #пушков #китай #дрсмд

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