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7:37   13 Августа 2019
Россия

Следователи возбудили дело против провокатора, участвовавшего в незаконном митинге

Следователи возбудили дело против провокатора, участвовавшего в незаконном митинге

Следователи возбудили уголовное дело в отношении активного участника незаконных акций Константина Котова, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Марию Эйсмонт.

По словам защитника, в отношении Котова СК возбудил уголовное дело по статье 212.1 УК РФ («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). На данный момент в отношении Котова проводятся следственные действия, его допрашивают в Следственном комитете.

Эксмонт сообщила, что ее подзащитный с мая 2018 года десять раз привлекался административной ответственности.

Незаконные акции в Москве организовали «оппозиционные», «независимые» кандидаты в Мосгордуму. Им было отказано в регистрации на выборы из-за ошибок в подписных листах. В их числе - Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и прочие кандидаты.

В подписях протеже Алексея Навального, Любови Соболь, были найдены «мертвые души. Кроме того, она была уличена в создании «фабрики» по созданию поддельных подписей.

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Автор: Олег Королев
#скр #митинги #мосгордума

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