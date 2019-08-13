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7:10   13 Августа 2019
Весь мир

Аэропорт Гонконга отменил сотни рейсов из-за протестующих

Аэропорт Гонконга отменил сотни рейсов из-за протестующих

Сотни рейсов были отменены в международном аэропорту Гонконга из-за антиправительственных демонстрантов.

В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов заняли тысячи протестующих, выступающих против законопроекта об экстрадиции из Гонконга в Китай. Работа воздушной гавани была возобновлена во вторник утром. Администрация хаба сообщала, что расписание рейсов будет изменено.

По состоянию на 8:00 (2:00 мск), до конца вторника отмененными значается 160 вылетов из аэропорта и 150 прилетов. В зале образовались огромные очереди после того, как аэропорт начал восстанавливать свою работу. Некоторые пассажиры в ожидании рейса ночевали прямо на полу.

По данным СМИ, в зале прилетов наблюдается спокойная остановка. Однако, в здании все еще есть небольшое число демонстрантов с плакатами.

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Автор: Олег Королев
#протесты #гонконг

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