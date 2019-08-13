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Поддерживающие незаконные митинги СМИ не должны получать деньги из госбюджета

Поддерживающие незаконные митинги СМИ не должны получать деньги из госбюджета

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Поддерживающие незаконные митинги СМИ не должны получать деньги из госбюджета

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Новый тайфун «Кроса» может привести к наводнению в Приморье
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6:48   13 Августа 2019
Россия

Поддерживающие незаконные митинги СМИ не должны получать деньги из госбюджета

Поддерживающие незаконные митинги СМИ не должны получать деньги из госбюджета

Незаконные митинги в центре столицы оставляют много вопросов по работе СМИ, заявил в интервью агентству «Экономика сегодня» зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике и информационным технологиям Андрей Свинцов.

В информационном сопровождении столичных митингов приняли участие многие СМИ - некоторые из них были иностранными (такие как немецкая газета Deutsche Welle), некоторые - российскими, официально зарегистрированными за границей (телеканал «Дождь»). Однако, были и прецеденты, когда незаконные публичные мероприятия поддерживали СМИ, имеющие государственную поддержку.

Таким образом, из госюбюджета на освещение событий тратятся средства, которые на практике покушаются как на законность в стране, так и на российский конституционный строй

По словам Свинцова, данный вопрос отдается на откуп чиновников и других должностных лиц, которые принимают решения о финансировании каких-либо СМИ из бюджетных фондов. По его словам, это также должно решаться на уровне политики самих госкомпаний. Сам запрет на финансирование должен приниматься не на основании закона, а на основании распоряжений правительства РФ.

По его словам, также необходимо отслеживать деятельность СМИ. В случае, если они нарушают закон, то они должны быть оштрафованы, а в крайнем случае - лишены лицензии. Свинцов отметил необходимость проверить сведения о том, что телеканал «Дождь» фактически является соорганизатором акций в Москве.

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Автор: Олег Королев
#митинги #мосгордума

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