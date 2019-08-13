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Новый тайфун «Кроса» может привести к наводнению в Приморье
Новый тайфун «Кроса» может привести к наводнению в Приморье

Новый тайфун «Кроса» может привести к наводнению в Приморье

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6:15   13 Августа 2019
Россия

Новый тайфун «Кроса» может привести к наводнению в Приморье

Новый тайфун «Кроса» может привести к наводнению в Приморье

Тайфун «Кроса» может из Японского моря двинуться в Приморье, вызвав в регионе очень сильные дожди. Об этом сообщает Примгидромет.

В период 16-17 августа ожидается выход на акваторию Японского моря очередного мощного тайфуна «Кроса». Ожидается, что утром в пятницу он выйдет на южную часть моря, и будет смещаться на северо-восток. Согласно расчетам, тайфун может пройти над японским островом Хоккайдо и уйти в Тихий океан, либо выйти к Приморскому краю.

Отмечается, что при любом развии ситуации тайфун повлияет на погоду в Приморском крае. Ожидаются сильные дожди в восточных районах, при прохождении через Хоккайдо - еще и в верховьях рек Бикин и Большая Уссурка. Ливни на побережье будут сопровождаться в ветром, скорость которого будет варьироваться от 17 до 22 метров в секунду, у мысов - до 28. Высота волн может достигать 2,5-3,5 метра.

Также ожидается, что из-за поднятия уровня воды в реках будут подтоплены низины, хозяйственные объекты, а также низководные мосты.

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Автор: Олег Королев
#приморский край #наводнение #тайфун

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