Власти Москвы не позволили оппозиции провести очередную акцию-провокацию

Московские власти не дали оппозиции провести еще одно незаконное мероприятие, отказав в проведении митинга «оппозиции» 17 августа. Факт призывов устроителей митингов к одностороннему соблюдению законодательства не должен никого удивлять, заявил в интервью изданию «Экономика сегодня» генеральный директор Института региональной политики Дмитрий Журавлев.

Накануне глава муниципального округа Якиманка и заявитель шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Андрей Морев сообщил, что мэрия заявила от отказе в проведении шествия из-за нарушений срока подачи. Согласно законодательству, уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть отправлено за 10-15 суток до дня акции.

Напомним, что в эти выходные на проспекте Сахарова прошла согласованная с властями столицы акция. Несмотря на разрешение на проведение митинга, представители «оппозиции» вновь пытались превратить законное мероприятие в несанкционированную протестную акцию. Провокаторы были оперативно задержаны.

Журалев, комментируя прошедший 10 августа согласованный митинг и «мирную прогулку», заявил, что в действиях «оппозиции» прослеживается некоторая логика. Он отметил, что данным силам не удастся ничего выиграть в публичном поле, тогда как провокации позволят западному зрителю встать на сторону «мучеников». Эксперт отметил, что если они будут проводить митинги только в разрешенных зонах, то станет очевидной отсутствие у них общественной поддержки, а также их слабость и малочисленность.

По словам политолога, если же «оппозиция» будет действовать по закону, то у нее не будет каких-либо шансов, что против кого-нибудь из ее сторонников применят насилие, из-за чего образ мучеников поблекнет. Журавлев напомнил, что такая картина складывается не первый раз - ранее с такой же целью Алексей Навальный вывел в Петербурге подростков на незаконный митинг.

Эксперт заявил, что незаконные провокации являются единственным способом политического действия для либеральной «оппозиции», для данных людей этот шаг является по сути единственным вариантом. По словам Журавлева, если те пойдут на выборы, будет очевиден их нулевой рейтинг.