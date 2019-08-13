Площадь лесных пожаров на территории Сибири начала снижаться

Площадь лесных пожаров в РФ снизилась за минувшие сутки на шесть процентов, сообщает Авиалесоохрана.

В понедельник федеральное ведомство сообщало, что на территории страны действуют 202 лесных пожара, площадь которых составляет 283,2 тысяч гектаров, из них 146,7 тысяч в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае.

Согласно последним данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки в России было ликвидировано 49 лесных пожаров, общая площадь которых составляла 5 998 гектара.

В полночь вторника в регионе действовало 159 лесных пожаров на площади 266,4 тысячи гектаров. Режим ЧС продолжает действовать в Красноярском крае (плошадь пожаров - 135,5 тысячи), Иркутской области (121,6 тысячи), Бурятии и Якутии.

Ранее глава лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко сообщил РИА Новости, что пик лесных пожаров в Сибири пройден.