Столичные власти отказались согласовывать очередной митинг в поддержку «оппозиционных» кандидатов в Мосгордуму, который организаторы намеревались провести в субботу. Таким образом, мэрия Москвы не пошла на поводу у радикально настроенных провокаторов.

Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей акции, сообщил, что уведомление о митинге должно было быть подано не позже, чем за десять дней до проведения мероприятия.

Первый замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник в официальном ответе указал, что заявка поступила позже законных сроков.

В столичной мэрии уточнили, что заявка должна была быть направлена в срок от 10 до 15 дней до акции, однако это было сделано за девять дней до акции. Таким образом, заявители нарушили установленные законом сроки.

Стоит отметил, что так называемые шествия несут провокационный характер. «Оппозиционеры» пытаются привлечь к себе внимание, вовлекая модолдежь в противозаконные действия. Власти Москвы в очередной раз поставили либеральную «оппозицию» на место, отказав им в проведении очередных митингов-беспорядков - ведь власти столицы не должны идти на поводу у нарушителей законов.

В минувшую субботу мэрия Москвы разрешила проведение согласованного митинга. Организаторы акции пригласили на мероприятие популярных блогеров и рэп-исполнителей. В итоге акция превратилась в обычный летний фестиваль. Провокаторы, недовольные мирным развитием ситуации, стали призывать людей к шествию до администрации президента. Их послушались около трех тысяч человек. «Прогулка» толпы сопровождалась разбиванием машин, погромами, поджиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители оперативно пресекли беспорядки, задержав провокаторов.