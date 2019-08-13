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4:01   13 Августа 2019
Россия

Два человека погибли в ДТП в Архангельской области

Два человека погибли в ДТП в Архангельской области

Два человека погибли при столкновении трех легковушек и грузовика в Архангельской области, сообщает региональный главк МВД.

Согласно данным ведомства, дорожная авария произошла на 10810-м километре трассы М-8 «Холмогоры». Водитель Opel Corsa не справился с управлением, из-за чего выехал на «встречку» и столкнулся с легковыми автомобилями LADA Priora и Volkswagen Tiguan. Последняя машина въехала в автофургон.

Жертвами ДТП стали 45-летние водитель и пассажирка отечественного автомобиля. Трое пострадавших, в числе которых водитель и пассажир Opel Corsa, а также 24-летний пассажир «Приоры», госпитализированы.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. По информации МВД, один из водителей пытался обогнать грузовой автомобиль, что и привело к массовому ДТП.

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Автор: Олег Королев
#дтп #архангельская область

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