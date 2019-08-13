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3:50   13 Августа 2019
Россия

«Оппозиция» оттачивает технологии митингов в Москве, заявил Онищенко

«Оппозиция» оттачивает технологии митингов в Москве, заявил Онищенко

Депутат Геннадий Онищенко в интервью ФАН объяснил смысл вброса о якобы избитой участнице незаконного митинга.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке отметил, что выбор Москвы для оппозиционной вакханалии был совершенно понятен. Онищенко напомнил, что судьба государства была решена в Москве как в 1917, так и в 1991 году.

Депутат выразил уверенность, что у российских спецслужб есть сведения об иностранных кураторах лидеров оппозиции, которые получают инструкции от американских политтехнологов. Он отметил, что произошедшие митинги не стоит воспринимать как «чисто московскую историю» - отточенные в столице технологии готовятся для использования в будущих событиях.

Парламентарий заявил, что власти обязательно должны сделать выводы по конкретным лицам, которые выполняли приказы из-за рубежа. По его словам, те, кто занимается раскачиванием ситуации в стране, прикрываясь дипломатическим паспортом, должны быть выдворены.

Онищенко задался вопросом о том, где программы тех людей, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму. Он отметил, что им необходим скандал, картинка в западных СМИ и отчет перед кураторами, чтобы получить следующий транш. «По существу — это предательство», - подчеркнул депутат.

Также Онищенко заявил, что вбросы определенной информации являются частью антироссийской компании, направляемой из-за рубежа. Он напомнил, что в интернете раскручивается история о том, что женщину якобы ударили в живот. По его словам, на опубликованных видео видно, что женщина кричит, падает и закатывает истерику, тогда как в случае удара в солнечное сплетение она потеряла бы сознание.

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Автор: Олег Королев
#онищенко #митинги #мосгордума

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