Пять человек стали жертвами ДТП в Якутии

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Якутии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Дорожная авария произошла на 379-м километре трассы «Лена».

В результате инцидента погибли пять человек, еще четверо пострадали. Спасатели провели работы по деблокировке жертв.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на региональный главк ГИБДД уведомил, что около 6:20 утра (00:20 мск) в дежурную часть ОМВД РФ по Нерюнгринскому району поступило сообщение о ДТП.

По предварительной информации полиции, погибли пять человек и ранены четверо.

В середине июля вВодитель и пассажир погибли в результате опрокидывания иномарки на федеральной автодороге «Лена» в Алданском районе. После ДТП выжили женщина и ее двое малолетних детей. По словам очевидцев, трехлетняя девочка вылетела из автомобиля. Пострадавшие отделались ушибами.