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2:49   13 Августа 2019
Россия

Шаповалов указал на отсутствие лозунгов московской тематики на митинге «оппозиции»

Шаповалов указал на отсутствие лозунгов московской тематики на митинге «оппозиции»

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в интервью изданию «Слово и дело» указал на отсутствие лозунгов московской тематики на митинге оппозиции в столице.

Политолог отметил, что согласованная акция не даст оппозиции каких-либо результатов провокативного плана, поскольку они рассчитывали на дальнейшую дестабилизацию. По его словам, из целью является переведение согласованной акции в несогласованный формат, а также вовлечение в эту акции максимального числа людей, пришедших на согласованный митинг. Шаповалов подчеркнул, что тем самым люди обмануты, поскольку они были уверены, что пришли на законное мероприятие, которое не сулит им каких-либо неприятностей.

Также эксперт подчеркнул, что данной политической группы главной задачей является не участие в выборах, поскольку у них изначально мало шансов. По его словам, их даже не волнуют сами выборы в Мосгордуму - ни один из их лозунгов никак не связан со столичной проблематикой. Так, «оппозиционные» кандидаты не говорят о нуждах москвичей и решении их проблем.

Шаповалов отметил, что из задачей является расшатывание ситуации и создание инфоповодов. Также он заявил, что произошедшее является репетицией к 2021 году, на которой отрабатывались новые технологии. В частности, речь идет о распылении сил митингующих и создании нескольких очагов большом пространстве Бульварного кольца.

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Автор: Олег Королев
#митинги #мосгордума

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