Венесуэльский суд попросили лишить иммунитета трех оппозиционных депутатов

Венесуэльский верховный суд направил запрос Национальному учредительному собранию с просьбой лишить неприкосновенности трех оппозиционных депутатов.

Парламентарии Хосе Герра, Хуан Пабло Гарсия и Томас Гуанипа обвиняются в попытке государственного переворота, совершенной 30 апреля текущего года.

В постановлении Верховного суда Венесуэлы говорится, что к преступлениям депутатов относится измена родине, подстрекательство к восстанию, заговор, гражданское восстание, узурпация полномочий, а также публичное подстрекательство к нарушению законов.

Венесуэльская оппозиция 30 апреля попыталась совершить госпереворот. Глава парламента Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в столице страны перед военной базой «Карлота» для завершения операции «Свобода», целью которой является свержение законного президента Николаса Мадуро.