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 Биржа Аргентины обрушилась на рекордные 38 процентов

Биржа Аргентины обрушилась на рекордные 38 процентов
2:03   13 Августа 2019
Весь мир

Биржа Аргентины обрушилась на рекордные 38 процентов

Биржа Аргентины обрушилась на рекордные 38 процентов

Главный индекс аргентинской фондовой биржи Merval снизился на рекордные 37,93 процента, свидетельствуют данные торгов.

Падение до 27529,38 пункта стало одним из худших в истории страны.

РИА «Новости» отмечаеют, что обрушение биржи происходит на фоне итогов праймериз, где альянс левоцентристов-оппозиционеров Альберто Фернандес «Фронт для всех» набрал 47,65 процентов, тогда как коалиция действующего президента «Вместе за перемены» набрала 32,08 процента. Подобный разрыв стал для аргентинской общественности неожиданным.

Ряд аргентинских банков опустили курс песо к доллару почти на 30 процентов после итогов праймериз. Через некоторое время валюта стала медленно отыгрывать утреннее падение.

Согласно аргентинскому законодательству, кандидат сможет побороться за пост главы государства, если наберёт на праймериз хотя бы полтора процента. Сами выборы состоятся 27 октября.

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Автор: Олег Королев
#аргентина

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