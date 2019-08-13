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1:44   13 Августа 2019
Россия

Общественники назвали корректными действия полиции возле «Китай-города» 10 августа

Общественники назвали корректными действия полиции возле «Китай-города» 10 августа

Общественные наблюдатели оценили действия полиции в отношении задержанных на несогласованном шествии в районе станции метро «Китай-город» 10 августа как корректные.

Замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва, член ОП Москвы Вадим Ковалев сообщил, что сотрудники правоохранительных органов действовали в отношении собравшихся на «Китай-городе» участников несогласованной акции корректно.

По словам Ковалева, общественный штаб не зафиксирован применения дубинок или других спецсредств. Он отметил, что людей брали «под локоток» и провожали в автобусы.

Ранее столичный обмудсмен по правам человека Татьяна Потяева сообщила, что десятого августа около трех десятков несовершеннолетних были задержаны на незаконном шествии в центре Москвы, которое прошло после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова.

По данным столичного главка МВД, всего в субботу за участие в несанкционированном шествии были задержаны 136 человек.

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Автор: Олег Королев
#китай-город #митинги #мосгордума

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