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1:23   13 Августа 2019
Россия

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг взрыва на полигоне в Архангельской области

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг взрыва на полигоне в Архангельской области

США сделают выводы из ЧП при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

На своей странице в Twitter он написал, что США, в связи с приведшей ко взрыву ракеты в России неудачей, «узнали многое». Он отметил, что США обладают аналогичными, но «более современными» технологиями.

Трамп также отметил, что взрыв «российского "Скайфолла"» заставил людей беспокоиться о воздухе как около объекта, так и далеко за его пределами.

В США «Скайфоллом» называют новую российскую крылатую ракету «Буревестник». Трамп не объяснил, почему связал данный инцидент с испытанием данной ракеты. Ранее в Минобороны РФ и Росатоме сообщали, что взрыв с последующим возгоранием произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Инцидент на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области случился восьмого августа. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов. Все они награждены орденами Мужества. Трое специалистов получили ранения, сейчас им оказывается необходимая помощь.

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Автор: Олег Королев
#взрыв #трамп #архангельская область

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