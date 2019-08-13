Скандальная судья Хахалева отстранена от ведения судебных процессов

Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов, сообщает «Комсомольская правда».

Новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям. Отмечается, что свое решение он мотивировал совершенствованием организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке.

Сейчас десять составов судей будут рассматривать гражданские и уголовные дела. Одиннадцатый состав, в который войдет Хахалева, будет заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам.

Два года назад Хахалева оказалась в центре сканадала, когда в интернете появились видео с шикарной свадьбы ее дочери. По данным СМИ, организация мероприятия могла обойтись в два миллиона долларов. Сама Хахалева хаявила, что проведение торжества оплатил отец невесты. Сам бизнесмен рассказал, что свадьба стоила менее пяти миллионов рублей, а некоторые известные известные исполнители были приглашены как его друзья.

Позже появились сведения о том, что Хахалева использует поддельный диплом. Информация стала поводом для доследственной проверки. Данные не получили официального подтверждения. В свою очередь Совет судей признал сообщения недостоверными.