Московская мэрия не согласовала митинг, который представители так называемой «оппозиции» хотели провести в субботу.

Первый замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник в своем официальном письме указал, что заявка на проведение акции поступила от организаторов позже установленных законом сроков. Об этом написал на своей странице в Facebook один из организаторов демонстрации, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

В своей публикации в Facebook он прикрепил скан документа, в котором говорится, что срок подачи составляет от десяти до пятнадцати суток до начала акции. Уведомление о шествии, запланированном на 17 августа, поступило девятого августа.

Зачинщиками незаконных акций, проходивших в столице, выступают так называемые «независимые кандидаты», которые были недопущены до выборов в МГД из-за массовой фальсификации подписей. В частности, соратница блогера а Алексея Навального Любовь Соболь использовала подписи мертвых людей.

Кроме того, Соболь призывала жителей столицы вступать в стычки с полиции, тем самым подставляя мирных горожан. За провокации Соболь неоднократно привлекалась к административной ответственности. Общая сумма штрафов уже достигла миллиона рублей. Соболь, в отличие от многих арестованных организаторов незаконных акций, спасает то, что она является матерью ребенка.

Столичные власти согласовали недавний митинг на проспекте Сахарова, прошедший десятого августа. Оппозиция пыталась привлечь всеми силами людей, приглашая на мероприятия блогеров и музыкантов. Большая часть участников покинула митинг после выступления популярных рэперов. Провокаторов не устроит мирный ход акции, из-за чего те призвали участников акции идти к центру Москвы, чтобы устраивать беспорядки, громить машины и бросать «дымовухи». Безопасность граждан в центре столицы удалось обеспечить благодоря корректным действиям сотрудников полиции.